๐‚๐š๐ฅ๐ฅ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ โ€“ [๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐š๐ง๐œ๐ฒ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐š ๐ฐ๐ž๐›-๐ฉ๐ฅ๐š๐ญ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ]

#WACSI is inviting applications from consultants for the development of a web platform for the Decolonising Advisory Community prototype under the RINGO project.

Read more and apply here: bit.ly/3Kshj99

๐ƒ๐ž๐š๐๐ฅ๐ข๐ง๐ž: 28 April 2023